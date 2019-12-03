Курс долара на 3 грудня впав до нового мінімуму з січня 2016 року

Національний банк України (НБУ) на 3 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,95 гривень за долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 3 грудня встановлено на такому рівні: 2395,7354 гривень за 100 доларів (-1,4922 гривень).

При цьому курс долара на 2 грудня становить 2397,2276 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 2 грудня - 2397,2276 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (15 січня 2016 року) - 2395,0773 гривень за 100 доларів.

bank.gov.ua

Нагадаємо, 2 грудня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 2 копійки до 23,97 гривень за долар, курс купівлі до 23,95 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 2 копійки до 26,40 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 2 грудня довідковий курс на рівні 23,96 грн/долар, знизивши його порівняно з 29 листопада (23,97). Довідковий курс опустився до нового мінімуму в цьому році.

У той же час в обмінних пунктах України 2 грудня курс долара порівняно з попереднім робочим днем знизився на 2 копійки до 24,04 гривень за долар, курс євро знизився на 1 копійку до 26,51 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,87 (23,88 - 29 листопада), продажу - 24,04 (24,06 - 29 листопада) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,18 (26,19 - 29 листопада), продажу - 26,51 (26,52 - 29 листопада) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,49 (3,51 - 29 листопада), продажу 3,79 (3,80 - 29 листопада) грн за 10 рублів.