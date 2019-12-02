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Курс долара впав до нового мінімуму за чотири роки

Новини » Фінанси     02.12.2019 - 07:45
Курс долара впав до нового мінімуму за чотири роки
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар знову обновив з січня 2016 року

Національний банк України (НБУ) на 2 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,97 гривень за долар, що на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 2 грудня встановлено на такому рівні: 2397,2276 гривень за 100 доларів (-6,3299 гривень).

При цьому курс долара на 29 листопада становить 2403,5575 гривень за 100 доларів.

Курс долара впав до нового мінімуму за чотири роки

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 27 листопада - 2398,2702 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (15 січня 2016 року) - 2395,0773 гривень за 100 доларів.

Курс долара впав до нового мінімуму за чотири роки

bank.gov.ua

Нагадаємо, 29 листопада міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку до 23,99 гривень за долар, курс купівлі до 23,97 гривень за долар. Курс євро в продажу не змінився - 26,17 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 29 листопада довідковий курс на рівні 23,97 грн/долар, знизивши його порівняно з 28 листопада (24,03). Довідковий курс опустився до нового мінімуму в цьому році.

У той же час в обмінних пунктах України 29 листопада курс долара порівняно з попереднім робочим днем знизився на 6 копійок до 24,06 гривень за долар, курс євро знизився на 7 копійок до 26,52 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,88 (23,93 - 28 листопада), продажу - 24,16 (24,12 - 28 листопада) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,19 (26,24 - 28 листопада), продажу - 26,52 (26,59 - 28 листопада) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,51 (3,49 - 28 листопада), продажу 3,80 (3,81 - 28 листопада) грн за 10 рублів.

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Теми: Курс долара
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