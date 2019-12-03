Курс доллара на 3 декабря упал до нового минимума с января 2016 года

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,95 гривен за доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 3 декабря установлен на таком уровне: 2395,7354 гривен за 100 долларов (-1,4922 гривен).

При этом курс доллара на 2 декабря составляет 2397,2276 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 2 декабря - 2397,2276 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (15 января 2016 года) - 2395,0773 гривен за 100 долларов.

bank.gov.ua

Напомним, 2 декабря межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 2 копейки до 23,97 гривен за доллар, курс в покупке до 23,95 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 26,40 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 2 декабря справочный курс на уровне 23,96 грн/доллар, понизив его по сравнению с 29 ноября (23,97). Справочный курс опустился до нового минимума в этом году.

В то же время в обменных пунктах Украины 2 декабря курс доллара по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 2 копейки до 24,04 гривен за доллар, курс евро снизился на 1 копейку до 26,51 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,87 (23,88 - 29 ноября), продажи - 24,04 (24,06 - 29 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,18 (26,19 - 29 ноября), продажи - 26,51 (26,52 - 29 ноября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,49 (3,51 - 29 ноября), продажи 3,79 (3,80 - 29 ноября) грн за 10 рублей.