Курс долара впав до нового мінімуму з початку року

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар опустився нижче 24 гривень

В обмінних пунктах України сьогодні, 2 грудня 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 2 копійки до 24,04 гривень за долар, курс євро знизився на 1 копійку до 26,51 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,87 (23,88 - 29 листопада), продажу - 24,04 (24,06 - 29 листопада) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,18 (26,19 - 29 листопада), продажу - 26,51 (26,52 - 29 листопада) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,49 (3,51 - 29 листопада), продажу 3,79 (3,80 - 29 листопада) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 23,75-24,10 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Нагадаємо, 2 грудня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 2 копійки до 23,97 гривень за долар, курс купівлі до 23,95 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 2 копійки до 26,40 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 2 грудня довідковий курс на рівні 23,96 грн/долар, знизивши його порівняно з 29 листопада (23,97). Довідковий курс опустився до нового мінімуму в цьому році. Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 25-29 листопада 2019 року купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 184,00 млн доларів, що на 64 млн доларів більше, ніж тижнем раніше (120,00 млн доларів).

Зазначимо, аналітики прогнозують протягом тижня зниження курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 23,9 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 23,7/23,9 грн.