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Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Новини » Фінанси     02.12.2019 - 10:45
Міжбанк відкрився зниженням курсу долара
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар коштує трохи дешевше 24 гривень

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 2 грудня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 2 копійки до 23,97 гривень за долар, курс купівлі до 23,95 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 2 копійки до 26,40 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 23,9500 - 23,9700 грн/долар, євро 26,3857 - 26,4077 грн/євро, російський рубль 0,3720 - 0,3727 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

23,9500

23,9700

EUR/UAH

26,3857

26,4077

RUB/UAH

0,3720

0,3727

Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Нагадаємо, 29 листопада 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 23,9600 - 23,9900 грн/долар, євро 26,3638 - 26,3890 грн/євро, російський рубль 0,3729 - 0,3735 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 2 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,97 гривень за долар, що на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 2 грудня встановлено на такому рівні: 2397,2276 гривень за 100 доларів (-6,3299 гривень).

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 25-29 листопада 2019 року купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 184,00 млн доларів, що на 64 млн доларів більше, ніж тижнем раніше (120,00 млн доларів).

Зазначимо, аналітики прогнозують протягом тижня зниження курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 23,9 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 23,7/23,9 грн.

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Теми: Курс долара
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