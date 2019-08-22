Курс доллара 22 августа: наличный рынок, межбанк, НБУ

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар снова упал до уровня 25 грн/доллар

В обменных пунктах Украины сегодня, 22 августа 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 9 копеек до 25,26 гривен за доллар, курс евро в продаже снизился на 12 копеек до 28,08 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 25,01 (25,11 - 21 августа), продажи - 25,26 (25,35 - 21 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,63 (27,75 - 21 августа), продажи - 28,08 (28,20 - 21 августа) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,49 (3,47 - 21 августа), продажи 3,88 (3,87 - 21 августа) грн за 10 рублей.

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 24,85-25,40 грн/доллар, немного снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 5 копеек до 25,10 гривен за доллар, курс в покупке до 25,07 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 27,86 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс на уровне 25,05 гривен за доллар, что на 17 копеек ниже, чем 21 августа (25,22). Таким образом, официальный курс на 23 августа будет установлен примерно на этом же уровне.

Напомним, заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб заявил, что курс гривны к доллару в 2019 году укрепляется благодаря вложениям нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), а также улучшению ситуации с платежным балансом.

Отметим, глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин считает, что экономические показатели США и их торговых партнеров свидетельствуют о невозможности политики "слабого доллара" в обозримом будущем.