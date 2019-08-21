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Курс долара на відкритті міжбанку росте

Новини » Економіка    21.08.2019 - 10:50
Курс долара на відкритті міжбанку росте
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подорожчав на 8 копійок

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 21 серпня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 8 копійок до 25,26 гривень за долар, курс купівлі до 25,23 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 28,02 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,2300 - 25,2600 грн/долар, євро 27,9982 - 28,0209 грн/євро, російський рубль 0,3806 - 0,3811 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

25,2350

25,2600

EUR/UAH

27,9982

28,0209

RUB/UAH

0,3806

0,3811

Курс долара на відкритті міжбанку росте

Нагадаємо, 20 серпня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,1500 - 25,1800 грн/долар, євро 27,8762 - 27,9095 грн/євро, російський рубль 0,3773 - 0,3779 грн/рубль.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) на 21 серпня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,13 гривень за долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 21 серпня встановлено на такому рівні: 2513,13 гривень за 100 доларів (-4,4384 гривень).

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 20 серпня 2019 року залучило до державного бюджету 1,072 млрд грн, що майже в два рази менше, ніж тижнем раніше (1,964 млрд грн).

Нагадаємо, заступник глави Національного банку України Дмитро Сологуб назвав вкладення нерезидентів в ОВДП України однією з причин зміцнення гривні в цьому році. Як зазначив Сологуб, на даний момент нерезиденти вклали в державні облігації 92 млрд грн і НБУ контролює цю ситуацію. За його словами, твердження про те, що це короткостроковий спекулятивний капітал, не відповідають дійсності.

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Теми: Курс долара
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