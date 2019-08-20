Мінфін знизив обсяг продажу ОВДП на аукціоні

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Міністерство розмістило облігації на 1 млрд грн

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 20 серпня 2019 року залучило до державного бюджету 1,072 млрд грн (за офіційним курсом НБУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

зокрема, Мінфін продав ОВДП у гривні:

з погашенням 20.11.2019 на суму 82,473 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 16,49% річних.

з погашенням 08.07.2020 на суму 501,072 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 16,04% річних.

з погашенням 03.08.2022 на суму 488,867 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 16,12% річних.

Зазначимо, на аукціоні 6 серпня Міністерство фінансів розмістило держоблігації на 2,668 млрд грн, а на аукціоні 13 серпня - 1,964 млрд грн.

Нагадаємо, заступник глави Національного банку України Дмитро Сологуб назвав вкладення нерезидентів в ОВДП України однією з причин зміцнення гривні в цьому році. Як зазначив Сологуб, на даний момент нерезиденти вклали в державні облігації 92 млрд грн і НБУ контролює цю ситуацію. За його словами, твердження про те, що це короткостроковий спекулятивний капітал, не відповідають дійсності.