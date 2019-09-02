Курс долара 2 вересня: готівковий ринок, міжбанк, НБУ

В обмінних пунктах України сьогодні, 2 вересня 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 3 копійки до 25,30 гривень за долар, курс євро знизився на 10 копійок до 27,92 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 25,07 (25,04 - 30 серпня), продажу - 25,30 (25,27 - 30 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,45 (27,56 - 30 серпня), продажу - 27,92 (28,02 - 30 серпня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,45 (3,48 - 30 серпня), продажу 3,84 (3,84 - 30 серпня) грн за 10 рублів.

Найбільші банки встановили курс долара в межах 24,90-25,40 грн/долар, трохи зменшивши його в порівнянні з попереднім днем.

Міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 7 копійок до 25,23 гривень за долар, курс купівлі до 25,18 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 6 копійок до 27,72 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 25,25 гривень за долар, підвищивши його в порівнянні з 30 серпня (25,15). Таким чином, офіційний курс на 3 вересня буде встановлено приблизно на цьому ж рівні.

Зазначимо, Національний банк заявив про зниження напруги у фінансовому секторі України. Поточна динаміка Індексу фінансового стресу показує, що в даний час він наблизився до значень, які були зафіксовані після кризи 2008-2009 років.