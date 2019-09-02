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Курс долара росте на міжбанку

Новини » Фінанси    02.09.2019 - 11:15
Курс долара росте на міжбанку
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подорожчав на 7 копійок

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 2 вересня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 7 копійок до 25,23 гривень за долар, курс купівлі до 25,18 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 6 копійок до 27,72 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,1800 - 25,2300 грн/долар, євро 27,6500 - 27,7200 грн/євро, російський рубль 0,3779 - 0,3792 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

25,1800

25,2300

EUR/UAH

27,6500

27,7200

RUB/UAH

0,3779

0,3792

Нагадаємо, 30 серпня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,1300 - 25,1600 грн/долар, євро 27,7560 - 27,7892 грн/євро, російський рубль 0,3780 - 0,3786 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 2 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,14 гривень за долар, що на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 2 вересня встановлено на такому рівні: 2514,4111 гривень за 100 доларів (-8,8188 гривень).

Зазначимо, Національний банк заявив про зниження напруги у фінансовому секторі України. Поточна динаміка Індексу фінансового стресу показує, що в даний час він наблизився до значень, які були зафіксовані після кризи 2008-2009 років.

НБУ на 2 вересня знизив офіційний курс долара Курс долара знизився на міжбанку
Теми: Курс долара
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