Курс доллара 2 сентября: наличный рынок, межбанк, НБУ

В обменных пунктах Украины сегодня, 2 сентября 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 3 копейки до 25,30 гривен за доллар, курс евро снизился на 10 копеек до 27,92 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 25,07 (25,04 - 30 августа), продажи - 25,30 (25,27 - 30 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,45 (27,56 - 30 августа), продажи - 27,92 (28,02 - 30 августа) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,45 (3,48 - 30 августа), продажи 3,84 (3,84 - 30 августа) грн за 10 рублей.

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 24,90-25,40 грн/доллар, немного снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 7 копеек до 25,23 гривен за доллар, курс в покупке до 25,18 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 27,72 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс на уровне 25,25 гривен за доллар, повысив его по сравнению с 30 августа (25,15). Таким образом, официальный курс на 3 сентября будет установлен примерно на этом же уровне.

Отметим, Национальный банк заявил о снижении напряжения в финансовом секторе Украины. Текущая динамика Индекса финансового стресса показывает, что в настоящее время он приблизился к значениям, которые были зафиксированы после кризиса 2008-2009 годов.