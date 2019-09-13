Курс долара 13 вересня впав до мінімуму з початку року

В обмінних пунктах України сьогодні, 13 вересня 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 13 копійок до 24,86 гривень за долар, курс євро знизився на 6 копійок до 27,54 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,61 (24,77 - 12 вересня), продажу - 24,86 (24,99 - 12 вересня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,11 (27,16 - 12 вересня), продажу - 27,54 (27,60 - 12 вересня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,48 (3,47 - 12 вересня), продажу 3,86 (3,85 - 12 вересня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 24,50-25,15 грн/долар, трохи зменшивши його в порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 7 копійок до 24,71 гривень за долар, курс купівлі до 24,68 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 9 копійок до 27,43 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 24,68 гривень за долар, знизивши його порівняно з 12 вересня (24,86). Таким чином, офіційний курс на 16 вересня буде встановлено приблизно на цьому ж рівні.

Як повідомляло РБК-Україна, правління Національного банку України зустрілося з місією Міжнародного валютного фонду, яка прибула в Україну для роботи для переговорів про нову програму. Як відзначили в НБУ, представники МВФ висловили намір продовжувати конструктивний діалог щодо нової програми співпраці".

За даними аналітиків, гривню підтримують нерезиденти, які активно скуповують наші ОВДП, знижуючи курс долара до гривні.