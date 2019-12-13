Курс долара на 13 грудня впав до нового мінімуму за 4 роки

Національний банк України (НБУ) на 13 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,56 гривень за долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 13 грудня, встановлений на такому рівні: 2356,3276 гривень за 100 доларів (-4,0270 гривень).

При цьому курс долара на 12 грудня становить 2360,3546 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 12 грудня - 2360,3546 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (13 січня 2016 року) - 2326,6758 гривень за 100 доларів.

Нагадаємо, 12 грудня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу виріс на 1 копійки до 23,58 гривень за долар, курс купівлі до 23,56 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 26,26 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 12 грудня довідковий курс на рівні 23,56 грн/долар, знизивши його у порівнянні з 11 грудня (23,61). Довідковий курс впав до нового мінімуму з початку 2019 року.

У той же час в обмінних пунктах України 12 грудня курс долара порівняно з попереднім робочим днем знизився на 8 копійок до 23,59 гривень за долар, курс євро знизився на 2 копійки до 26,26 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,38 (23,47 - 11 грудня), продажу - 23,59 (23,67 - 11 грудня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 25,88 (25,89 - 11 грудня), продажу - 26,26 (26,28 - 11 грудня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,44 (3,44 - 11 грудня), продажу 3,76 (3,76 - 11 грудня) грн за 10 рублів.