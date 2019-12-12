Курс долара на 12 грудня впав до нового мінімуму за 4 роки

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав до рівня 23,60 гривень

Національний банк України (НБУ) на 12 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,60 гривень за долар, що на 8 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 12 грудня встановлено на такому рівні: 2360,3546 гривень за 100 доларів (-8,5657 гривень).

При цьому курс долара на 11 грудня складає 2368,9203 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 10 грудня - 2368,8511 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (13 січня 2016 року) - 2326,6758 гривень за 100 доларів.

bank.gov.ua

Нагадаємо, 11 грудня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 3 копійки до 23,61 гривень за долар, курс купівлі до 23,59 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 3 копійки до 26,16 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 11 грудня довідковий курс на рівні 23,61 грн/долар, знизивши його порівняно з 10 грудня (23,70). Довідковий курс впав до нового мінімуму з початку 2019 року.

У той же час в обмінних пунктах України 11 грудня курс долара порівняно з попереднім робочим днем знизився на 13 копійок до 23,67 гривень за долар, курс євро знизився на 7 копійок до 26,28 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 23,47 (23,60 - 10 грудня), продажу - 23,67 (23,80 - 10 грудня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 25,89 (26,00 - 10 грудня), продажу - 26,28 (26,35 - 10 грудня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,44 (3,47 - 10 грудня), продажу 3,76 (3,77 - 10 грудня) грн за 10 рублів.