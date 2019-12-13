Курс доллара на 13 декабря упал до нового минимума за 4 года

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,56 гривен за доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 13 декабря установлен на таком уровне: 2356,3276 гривен за 100 долларов (-4,0270 гривен).

При этом курс доллара на 12 декабря составляет 2360,3546 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 12 декабря - 2360,3546 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (13 января 2016 года) - 2326,6758 гривен за 100 долларов.

Напомним, 12 декабря межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 1 копейки до 23,58 гривен за доллар, курс в покупке до 23,56 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 26,26 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 12 декабря справочный курс на уровне 23,56 грн/доллар, понизив его по сравнению с 11 декабря (23,61). Справочный курс упал до нового минимума с начала 2019 года.

В то же время в обменных пунктах Украины 12 декабря курс доллара по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 8 копеек до 23,59 гривен за доллар, курс евро снизился на 2 копейки до 26,26 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,38 (23,47 - 11 декабря), продажи - 23,59 (23,67 - 11 декабря) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 25,88 (25,89 - 11 декабря), продажи - 26,26 (26,28 - 11 декабря) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,44 (3,44 - 11 декабря), продажи 3,76 (3,76 - 11 декабря) грн за 10 рублей.