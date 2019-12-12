Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар торгується нижче рівня 23,60 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 12 грудня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу виріс на 1 копійки до 23,58 гривень за долар, курс купівлі до 23,56 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 26,26 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 23,5600 - 23,5800 грн/долар, євро 26,2451 - 26,2674 грн/євро, російський рубль 0,3725 - 0,3732 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,5600 23,5800 EUR/UAH 26,2451 26,2674 RUB/UAH 0,3725 0,3732

Нагадаємо, 11 грудня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 23,5400 - 23,5700 грн/долар, євро 26,1105 - 26,1414 грн/євро, російський рубль 0,3703 - 0,3710 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 12 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,68 гривень за долар, практично не змінивши його в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 12 грудня встановлено на такому рівні: 2368,9203 гривень за 100 доларів (+0,0692 гривень).

Нагадаємо, прем'єр-міністр Олексій Гончарук вважає, що зміцнення курсу гривні до долара, яке спостерігається в 2019 році, містить більше позитивних моментів для економіки України, ніж негативних.

Як повідомляло РБК-Україна, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що курс долара в наступному році навряд чи впаде до рівня 20 гривень. Відповідаючи на питання, ймовірно падіння курсу долара до рівня в 20 гривень, Милованов сказав: "Навряд чи, я думаю, що це фантастика. Ми можемо собі таке фантазувати, але 20 це малореально".