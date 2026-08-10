Новые лимиты на покупку и снятие валюты: НБУ существенно увеличил суммы по карточкам

С 11 августа на Украине заработает масштабный пакет валютной либерализации. Он предполагает ряд послаблений для населения, бизнеса и финансового сектора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook главы Национального банка Украины Андрея Пышного.

По количеству мероприятий новый пакет станет самым большим с начала полномасштабного вторжения. Основной акцент сделан на расширении возможностей для населения, в частности, для украинцев, находящихся за границей.

В НБУ отметили, что влияние этих изменений уже учтено в новом макропрогнозе.

"Прогноз по международным резервам: рост до 70 млрд долларов США в 2026 году. Следовательно, либерализационный пакет не сгенерирует рисков для валютного рынка", - подчеркнул Пышный.

Что изменится для украинцев

Больше всего изменений будет касаться операций с собственными средствами граждан.

В первую очередь в четыре раза увеличится лимит на покупку безналичной валюты. Вместо 50 тысяч гривен в месяц он будет составлять 200 тысяч гривен .

При этом внутри установленного лимита можно будет покупать не только иностранную валюту. Его также разрешат использовать для приобретения безналичных банковских металлов и ценных бумаг иностранных эмитентов.

Таким образом, украинцы получат больше возможностей для управления собственными сбережениями и инвестирования.

Еще одно важное ослабление касается снятия наличных с валютных счетов. Дневной лимит увеличат вдвое - со 100 тысяч до 200 тысяч гривен . Правило будет действовать как для снятия средств в Украине, так и за границей.

Изменятся возможности для расчетов за рубежом с гривневых счетов. Месячный лимит на оплату товаров, работ и услуг увеличат со 100 тысяч до 200 тысяч гривен .

В рамках этой суммы можно будет также оплачивать аренду жилья за границей. Помимо расчетов картой, разрешат переводить средства непосредственно со счета на счет, в том числе через SWIFT.

Расширят возможности использования валютных счетов. К привычным расчетам валютными картами прибавят переводы со счета на счет в пределах лимита 200 тысяч гривен в месяц .

В то же время, месячный лимит в 500 тысяч гривен на оплату проживания за границей валютной картой распространят также на аренду жилья и платежи со счета на счет.

"Логика всех этих шагов проста: постепенно убирать ограничения там, где это уже позволяет макрофинансовая ситуация, и давать людям больше свободы распоряжаться собственными средствами", – отметил глава НБУ.

Какие изменения предусмотрены для бизнеса

Отдельный блок нового пакета касается юридических лиц.

Для бизнеса заработает дополнительный лимит, в который будут относиться прямые благотворительные взносы компаний в пользу воинских частей ВСУ и Национальной гвардии.

Кроме того, компании смогут передавать свои "инвестиционный" и "дополнительный" лимиты или их часть другим входящим с ними юридическим лицам в одну бизнес-группу.

В НБУ считают, что эти изменения должны способствовать притоку капитала и одновременно поддержать обороноспособность Украины.

Что изменится для финансового сектора

Ослабление также предусмотрено для финансового сектора.

В частности, МТСБУ сможет покупать иностранную валюту для выполнения обязательств по международным договорам автомобильного страхования "Зеленая карта".

Для банков НБУ позволит постепенно учитывать при расчете валютной позиции часть сформированных резервов под активные операции, которая пока не включается в расчет.

Также банки могут возвращать нерезиденту привлеченные от него средства как инструменты капитала, если Национальный банк отказал в их включении в капитал банка.

"Очень комплексную работу провела команда. Все детали уже на сайте - в релизе и наших постановлениях. Это буквально иллюстрация нашего тезиса "валютная либерализация - важная задача НБУ", - подытожил Пышный.