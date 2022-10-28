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Курс доллара упал ниже 40 гривен впервые с конца июля

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Украина, Пятница 28 октября 2022 12:34
Курс доллара упал ниже 40 гривен впервые с конца июля Фото: курс доллара упал на 20 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 28 октября 2022 года, курс доллара в продаже упал на 20 копеек до 39,85 гривен за доллар. Курс евро упал на 30 копеек до 39,40 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Таким образом, курс доллара упал ниже 40 гривен впервые с конца июля.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 39,00 грн (39,10 - 27 октября)
  • продажа - 39,85 грн (40,05 - 27 октября) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 38,30 грн (38,50 - 27 октября),
  • продажа - 39,40 грн (39,70 - 27 октября) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 7,90 грн (7,90 - 27 октября),
  • продажа - 8,40 грн (88,40 - 27 октября) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 28 октября составляет 36,7386 гривен за евро (+0,0969 грн).

Курс доллара упал ниже 40 гривен впервые с конца июля

Напомним, Национальный банк оценивает ситуацию на валютном рынке Украины как стабильную. Как отметил замглавы НБУ Юрий Гелетий, на наличном рынке ситуация улучшилась в последние недели, после того, как были решены проблемы с доставкой наличной валюты

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