Курс долара перевищив 40 гривень і продовжив зростання: скільки коштує валюта 28 липня

В обмінних пунктах України сьогодні, 28 липня 2022 року, курс долара у продажу виріс на 45 копійок до 40,35 гривень за долар. Курс євро зріс на 50 копійок до 40,85 гривень за євро, курс злотого не змінився - 8,70 гривень за злотий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривень за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 28 липня становить 37,1244 гривень за євро (+0,0676 гривень).

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:

Таким чином, після рішення НБУ з 21 липня підвищити курс на 25% долар подорожчав приблизно на 3,5 гривні.

Нагадаємо, згідно з прогнозом, курс долара знову може піти вниз під впливом рішень НБУ і утворився надлишку безготівкової валюти.

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