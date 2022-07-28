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Курс долара перевищив 40 гривень і продовжив зростання: скільки коштує валюта 28 липня

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Україна, Четвер 28 липня 2022 11:58
Курс долара перевищив 40 гривень і продовжив зростання: скільки коштує валюта 28 липня Фото: курс долара виріс на 45 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 28 липня 2022 року, курс долара у продажу виріс на 45 копійок до 40,35 гривень за долар. Курс євро зріс на 50 копійок до 40,85 гривень за євро, курс злотого не змінився - 8,70 гривень за злотий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Таким чином, після рішення НБУ з 21 липня підвищити курс на 25% долар подорожчав приблизно на 3,5 гривні.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:

  • купівля - 39,10 грн (8,75 - 26 липня)
  • продаж - 40,35 грн (39,90 - 26 липня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля - 39,35 грн (39,00 - 26 липня),
  • продаж - 40,85 грн (40,35 - 26 липня) за євро.

Середній курс злотого становить:

  • купівля - 8,30 грн (8,25 - 26 липня),
  • продаж - 8,70 грн (8,70 - 26 липня) за злотий.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривень за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 28 липня становить 37,1244 гривень за євро (+0,0676 гривень).

Курс долара перевищив 40 гривень і продовжив зростання: скільки коштує валюта 28 липня

Нагадаємо, згідно з прогнозом, курс долара знову може піти вниз під впливом рішень НБУ і утворився надлишку безготівкової валюти.

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