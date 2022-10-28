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Курс долара впав нижче за 40 гривень вперше з кінця липня

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Україна, П'ятниця 28 жовтня 2022 12:34
Курс долара впав нижче за 40 гривень вперше з кінця липня Фото: курс долара впав на 20 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 28 жовтня 2022 року, курс долара у продажу впав на 20 копійок до 39,85 гривень за долар. Курс євро знизився на 30 копійок до 39,40 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Таким чином, курс долара впав нижче за 40 гривень уперше з кінця липня.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 39,00 грн (39,10 – 27 жовтня)
  • продаж – 39,85 грн (40,05 – 27 жовтня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 38,30 грн (38,50 – 27 жовтня),
  • продаж – 39,40 грн (39,70 – 27 жовтня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 7,90 грн (7,90 – 27 жовтня),
  • продаж – 8,40 грн (88,40 – 27 жовтня) за злотий.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 28 жовтня складає 36,7386 грн за євро (+0,0969 грн).

Курс долара впав нижче за 40 гривень вперше з кінця липня

Нагадаємо, Національний банк оцінює ситуацію на валютному ринку України як стабільну. Як зазначив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, на готівковому ринку ситуація покращилася в останні тижні, після того, як було вирішено проблеми з доставкою готівкової валюти.

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