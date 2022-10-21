Лидеры ЕС достигли соглашения по борьбе с энергокризисом

Лидеры ЕС пришли к согласию относительно шагов по борьбе с энергетическим кризисом, однако не утвердили пакет конкретных мер, представленный Еврокомиссией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Саммит ЕС не утвердил новый пакет мер по энергетике, но "дал стратегические инструкции" по работе над ним.

"Саммит ЕС достиг соглашения по энергетике. Единство и солидарность одержали победу", - заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

После нескольких часов напряженных переговоров лидеры согласились попросить исполнительный орган ЕС предложить "временный динамический коридор цен на сделки с природным газом, чтобы немедленно ограничить случаи завышения цен на газ", говорится в совместном заявлении лидеров.

Они также заявили, что будут использовать временную основу для ограничения цены на газ при производстве электроэнергии, включая анализ затрат и выгод.

"Мы разработаем дополнительный новый индекс, чтобы лучше отражать ситуацию с ценами на СПГ, а пока мы создадим механизм коррекции рынка, чтобы ограничить случаи завышения цен на газ", - заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Лидеры также согласились просить предпринять шаги, чтобы избежать резких скачков цен на производные энергоносители и использовать их совместную покупательную способность в качестве рычага в переговорах с глобальными поставщиками газа.

Страны, включая Францию, Италию и Польшу, прилагали все усилия, чтобы ограничить стоимость газа, что потрясло экономику и подстегнуло инфляцию, поскольку регион приближается к зиме из-за резкого сокращения поставок из России после ее вторжения в Украину.

Если блок не сможет договориться о достаточно важных шагах, он рискует столкнуться с тем, что национальное правительство пойдет разными путями для устранения последствий.

Глава Евросовета Шарль Мишель назвал это "моментом истины" для блока, поскольку он переживает самую суровую зиму за последние десятилетия, а его экономика шатается под двойным ударом высокой инфляции и рекордных цен на энергоносители.

Напомним, 18 октября Еврокомиссия предложила ряд мер по сдерживанию цен на газ в Европе. В числе предложений - ввести динамическое ценообразование на газ. Также предлагается обязать страны ЕС делиться газом друг с другом в случае ЧП.

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