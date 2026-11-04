Доллар дешевеет после рекорда, евро дорожает: курс валют НБУ на 5 ноября

Нацбанк пересмотрел официальные курсы иностранных валют по отношению к гривне. На валютном рынке произошло разнонаправленное движение американской и европейской валют.

Как изменились официальные курсы доллара и евро и влияют ли валютные колебания на стоимость горючего, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют НБУ

По данным НБУ, на четверг, 5 ноября, официальный курс доллара установлен на уровне 45,53 грн. Для сравнения, в среду, 4 ноября, американская валюта обошлась в 45,66 грн. Таким образом, доллар подешевел на 13 копеек.

В то же время, европейская валюта продемонстрировала противоположную динамику. Если в предыдущий банковский день официальный курс евро составил 51,05 грн, то на 5 ноября Нацбанк установил его на уровне 51,24 грн. Рост составляет 19 копеек.

Фото: курс валют НБУ на 5 ноября (инфографика РБК-Украина)

Читайте также: Курс валют на 4 ноября: сколько стоят доллар и евро в банках и обменниках

Как курс доллара влияет на стоимость топлива

Как рассказал в подкасте РБК-Украина ''ЭТО БАЗА'' директор консалтинговой группы ''А-95'' Сергей Куюн , изменение валютного курса влияет на цены на топливо, однако зависимость между этими показателями со временем несколько изменилась.

По словам эксперта, ранее рост курса доллара на одну гривну приводил к удорожанию литра горючего примерно на 80 копеек. Пока эта пропорция изменилась – одна гривна в курсе американской валюты соответствует примерно 60 копейкам в стоимости горючего.

''Из-за того, что стоимость горючего сильно возросла и разрядность цифр теперь другая, эта пропорция немного сместилась. Думаю, сейчас одна гривна в курсе доллара – это около 60 копеек в цене горючего”, – пояснил Куюн.

В то же время, эксперт отметил, что валютные колебания не всегда являются определяющим фактором изменения цен. В частности, когда стоимость горючего составляет 110 гривен за литр, текущие колебания курса уже не являются главным драйвером ценообразования.

Читайте также: Гривна начала укрепляться: НБУ объяснил причины колебаний курса и ситуацию с наличными