ua en ru
Вт, 21 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Евро под 52 гривны, доллар остановился: курс на 22 апреля и что происходит с валютой

15:38 21.04.2026 Вт
2 мин
Курс евро побил очередной рекорд
aimg Ирина Гамерская aimg Анастасия Мацепа
Фото: НБУ дал курс доллара на 22 апреля (Getty Images)

Нацбанк снова повысил курс валют и завтра, 22 апреля, в цене вырастет как доллар, так и евро.

Сколько будет стоить валюта завтра и что влияет на курс - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют НБУ

Нацбанк продолжает повышать курс евро. Валюта установила очередной рекорд - 51,91 (+2 коп) гривна.

Доллар на завтра прибавил в цене одну копейку, курс на среду - 44,11 гривны.

Фото: курс валют на 22 апреля (инфографика РБК-Украина)

Что происходит с валютой

Как отметил в комментарии РБК-Украина президент инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак, синхронный рост курса иностранных валют в Украине вызван как общей стратегией Нацбанка, так и политической неопределенностью вокруг финансовой помощи от Европейского Союза.

Стратегия НБУ: Регулятор придерживается политики "конструктивной неопределенности" и "управляемой гибкости". Это позволяет Нацбанку контролировать рынок, создавая при этом условия, когда участники рынка не могут точно спрогнозировать будущие изменения.

Кредит от ЕС: Главным фактором давления на гривну является вопрос получения 90 млрд евро на 2026-2027 годы. Несмотря на позитивные новости по Венгрии, появилась неопределенность из-за позиции Болгарии, которая может начать блокировать украинские интересы.

Почему растет евро: Рекорды евро обусловлены его ростом к доллару на мировых рынках. Поскольку курс евро в Украине рассчитывается через кросс-курс к доллару, любое усиление европейской валюты в мире автоматически поднимает ее цену в Украине.

Ситуация на межбанке: Объемы торгов сейчас умеренные и не рекордные. Ажиотажный спрос, наблюдавшийся в марте, утих, однако курс снова начал расти в рамках текущей стратегии регулятора.

Причины давления на гривну

Риски задержки помощи

Неопределенность с крупными кредитами на последующие годы является ключевым аргументом, который гонит курс вверх. Если Украина не получит запланированные средства от ЕС в ближайшие месяцы, объемы финансовой помощи будут значительно меньше, что неизбежно приведет к девальвации гривны.

Механизм формирования курса

Девальвация гривны к доллару пока остается достаточно плавной. В то же время евро устанавливает рекорды не только из-за внутренних украинских факторов, но и из-за своей позиции на международных рынках. При этом экономических оснований для резких скачков в моменте нет, поскольку Нацбанк удовлетворил основной спрос, который возник после существенной девальвации в марте.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Финансы Курс доллара Курс евро
