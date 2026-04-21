Евро под 52 гривны, доллар остановился: курс на 22 апреля и что происходит с валютой

Нацбанк снова повысил курс валют и завтра, 22 апреля, в цене вырастет как доллар, так и евро.

Курс валют НБУ

Нацбанк продолжает повышать курс евро. Валюта установила очередной рекорд - 51,91 (+2 коп) гривна.

Доллар на завтра прибавил в цене одну копейку, курс на среду - 44,11 гривны.

Фото: курс валют на 22 апреля (инфографика РБК-Украина)

Что происходит с валютой

Как отметил в комментарии РБК-Украина президент инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак, синхронный рост курса иностранных валют в Украине вызван как общей стратегией Нацбанка, так и политической неопределенностью вокруг финансовой помощи от Европейского Союза.

Стратегия НБУ: Регулятор придерживается политики "конструктивной неопределенности" и "управляемой гибкости". Это позволяет Нацбанку контролировать рынок, создавая при этом условия, когда участники рынка не могут точно спрогнозировать будущие изменения.

Кредит от ЕС: Главным фактором давления на гривну является вопрос получения 90 млрд евро на 2026-2027 годы. Несмотря на позитивные новости по Венгрии, появилась неопределенность из-за позиции Болгарии, которая может начать блокировать украинские интересы.

Почему растет евро: Рекорды евро обусловлены его ростом к доллару на мировых рынках. Поскольку курс евро в Украине рассчитывается через кросс-курс к доллару, любое усиление европейской валюты в мире автоматически поднимает ее цену в Украине.

Ситуация на межбанке: Объемы торгов сейчас умеренные и не рекордные. Ажиотажный спрос, наблюдавшийся в марте, утих, однако курс снова начал расти в рамках текущей стратегии регулятора.

Причины давления на гривну

Риски задержки помощи

Неопределенность с крупными кредитами на последующие годы является ключевым аргументом, который гонит курс вверх. Если Украина не получит запланированные средства от ЕС в ближайшие месяцы, объемы финансовой помощи будут значительно меньше, что неизбежно приведет к девальвации гривны.

Механизм формирования курса

Девальвация гривны к доллару пока остается достаточно плавной. В то же время евро устанавливает рекорды не только из-за внутренних украинских факторов, но и из-за своей позиции на международных рынках. При этом экономических оснований для резких скачков в моменте нет, поскольку Нацбанк удовлетворил основной спрос, который возник после существенной девальвации в марте.