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Курс доллара на наличном рынке за последний месяц упал на 0,6%, - НБУ

Украина, Вторник 05 марта 2024 15:10
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Курс доллара на наличном рынке за последний месяц упал на 0,6%, - НБУ Фото: Курс доллара в феврале упал до 38,34 грн/доллар (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средний курс продажи наличного доллара в Украине в феврале 2024 года упал на 0,6% до 38,34 гривен за доллар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

Данные НБУ свидетельствуют, что курс находится на уровне марта прошлого года.

Курс доллара на наличном рынке за последний месяц упал на 0,6%, - НБУ

Пониженный спрос

По данным НБУ, украинцы в феврале сократили покупку долларов в банках до 824,5 млн долларов. Объем покупки упал по сравнению с январем на 25,3%, когда украинцы купили рекордный за 11 лет объем валюты (1,103 млрд долларов).

Кроме того, спрос был ниже и на межбанке. НБУ в феврале 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 1,509 млрд долларов. Это минимальный объем с апреля прошлого года.

Повышенный дефицит валюты на межбанке наблюдался в середине февраля, когда официальный курс вырос до максимума в 38,62 грн/доллар.

Однако затем курс начал падать. В итоге официальный курс за месяц вырос на 33 копейки - с 37,87 до 38,20 грн/доллар.

Наличный курс почти полностью зависит от межбанка.

Напомним, средний курс продаж наличного доллара в Украине за 2023 год упал на 5,9% до 37,83 гривен. Курс доллара упал после роста в течение 2022 года на 47,7% - с 27,21 до 40,19 грн/доллар.

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