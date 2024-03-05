ua en ru
Вт, 05 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Курс долара на готівковому ринку за останній місяць упав на 0,6%, - НБУ

Україна, Вівторок 05 березня 2024 15:10
UA EN RU
Курс долара на готівковому ринку за останній місяць упав на 0,6%, - НБУ Фото: Курс долара у лютому впав до 38,34 грн/долар (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середній курс продажу готівкового долара в Україні в лютому 2024 року знизився на 0,6% - до 38,34 гривень за долар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

Дані НБУ свідчать, що курс перебуває на рівні березня минулого року.

Курс долара на готівковому ринку за останній місяць упав на 0,6%, - НБУ

Знижений попит

За даними НБУ, українці в лютому скоротили купівлю доларів у банках до 824,5 млн доларів. Обсяг купівлі впав у порівнянні з січнем на 25,3%, коли українці купили рекордний за 11 років обсяг валюти (1,103 млрд доларів).

Крім того, попит був нижчим і на міжбанку. НБУ у лютому 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 1,509 млрд доларів. Це мінімальний обсяг із квітня минулого року.

Підвищений дефіцит валюти на міжбанку спостерігався в середині лютого, коли офіційний курс зріс до максимуму 38,62 грн/долар.

Однак потім курс почав падати. У підсумку офіційний курс за місяць зріс на 33 копійки - з 37,87 до 38,20 грн/долар.

Готівковий курс повністю залежить від міжбанку.

Нагадаємо, середній курс продажу готівкового долара в Україні за 2023 рік упав на 5,9% до 37,83 гривень. Курс долара впав після зростання протягом 2022 року на 47,7% – з 27,21 до 40,19 грн/долар.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
Бунт у Раді? Парламент скасував засідання до кінця тижня: у чому причина
Бунт у Раді? Парламент скасував засідання до кінця тижня: у чому причина
DAILY
Скільки і на що витрачають українські біженці за кордоном, і до чого тут "картковий туризм"
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Скільки і на що витрачають українські біженці за кордоном, і до чого тут "картковий туризм"