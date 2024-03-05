Курс долара на готівковому ринку за останній місяць упав на 0,6%, - НБУ
Середній курс продажу готівкового долара в Україні в лютому 2024 року знизився на 0,6% - до 38,34 гривень за долар.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).
Дані НБУ свідчать, що курс перебуває на рівні березня минулого року.
Знижений попит
За даними НБУ, українці в лютому скоротили купівлю доларів у банках до 824,5 млн доларів. Обсяг купівлі впав у порівнянні з січнем на 25,3%, коли українці купили рекордний за 11 років обсяг валюти (1,103 млрд доларів).
Крім того, попит був нижчим і на міжбанку. НБУ у лютому 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 1,509 млрд доларів. Це мінімальний обсяг із квітня минулого року.
Підвищений дефіцит валюти на міжбанку спостерігався в середині лютого, коли офіційний курс зріс до максимуму 38,62 грн/долар.
Однак потім курс почав падати. У підсумку офіційний курс за місяць зріс на 33 копійки - з 37,87 до 38,20 грн/долар.
Готівковий курс повністю залежить від міжбанку.
Нагадаємо, середній курс продажу готівкового долара в Україні за 2023 рік упав на 5,9% до 37,83 гривень. Курс долара впав після зростання протягом 2022 року на 47,7% – з 27,21 до 40,19 грн/долар.