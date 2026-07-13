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Курс доллара на 13 июля: какие актуальные ценники на валюту в обменниках и банках

08:59 13.07.2026 Пн
3 мин
Изменилась ли стоимость доллара и евро за выходные
aimg Ирина Гамерская
Курс доллара на 13 июля: какие актуальные ценники на валюту в обменниках и банках Фото: обменники и банки обновили курс валют (коллаж РБК-Украина)
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На утро 13 июля ситуация на валютном рынке характеризуется незначительными колебаниями. Доллар и евро в обменниках прибавили в цене, тогда как большинство коммерческих банков удерживают курсы на стабильном уровне.

Сколько стоит валюта сегодня в популярных танках и обменниках - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Курс в обменниках: Доллар в среднем стоит 44,60 грн при покупке, а евро - 51,25 грн. По сравнению с пятницей валюты продемонстрировали незначительный рост на 1-3 копейки.
  • Банковский сектор: Средний курс доллара в банках зафиксирован на уровне 44,75 грн, евро - 51,20 грн.
  • Ситуация в крупных банках: ПриватБанк и ПУМБ удерживают курсы без изменений, в то время как Ощадбанк снизил стоимость доллара и евро на 5 копеек в приложении.
  • Курс Monobank: Банк продает доллар по 44,69 грн, евро - по 51,20 грн, что на 1 копейку дешевле, чем в конце прошлой недели.

Курс валют в обменниках

По состоянию на 13 июля портал Minfin приводит средний курс доллара в обменниках на уровне 44,60 гривен для покупки и 44,51 гривна - сдача валюты. По сравнению с утром пятницы, 10 июля, валюта прибавила в цене одну копейку на продажи.

Евро в обменниках сегодня можно купить по среднему курсу в 51,25 гривны, а сдать - по 51,05 гривен. По сравнению с пятницей валюта выросла в цене на 3 копейки для покупки.

Курс доллара на 13 июля: какие актуальные ценники на валюту в обменниках и банках

Фото: курс валют в обменниках 13 июля (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Средний курс доллара в банках сегодня держится на уровне 44,75 гривен для покупки и 44,30 гривен - для сдачи валюты.

Евро в банках в среднем сегодня обойдется в 51,20 гривны при покупке, а сдать валюту можно по 50,65 гривен.

Курс доллара на 13 июля: какие актуальные ценники на валюту в обменниках и банках

Фото: курс валют в банках 13 июля (инфографика РБК-Украина)

ПриватБанк сегодня продает доллары в кассах по 44,70 (без изменений) гривны, а для карт курс - 44,84 (без изменений) гривны. Евро в отделениях банка можно купить по 51,25 (без изменений) гривны, а картой – 51,28 (без изменений) гривны.

Ощадбанк в мобильном приложении продает доллары по 44,65 (-5 коп) гривны, а картой - 44,80 (-5 коп) гривны. Евро в мобильном "Ощаде" сегодня обойдется в 51,20 (-5 коп) гривну, а картой - 51,40 (-5 коп) гривен.

"ПУМБ" продает доллары в кассах по 44,90 (без изменений) гривны, а картой - 44,70 (без изменений) гривен. Евро в отделениях можно купить по 51,40 (без изменений) гривны.

Monobank продает доллары по 44,69 гривны, а евро - по 51,20 (-1 коп) гривны.

Где выгоднее покупать валюту?

На основе актуальных данных за 13 июля, сравнение курсов показывает следующие варианты для обмена:

Покупка доллара:

  • Дешевле всего: в обменниках (средний курс 44,60 грн).
  • Высокий курс: в кассах банка ПУМБ (44,90 грн).

Покупка евро:

  • Дешевле всего: Ощадбанк (в мобильном приложении) - 51,20 грн и Monobank - 51,20 грн.
  • Высокий курс: в кассах банка ПУМБ (51,40 грн).
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