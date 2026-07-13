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Курс долара на 13 липня: які актуальні цінники на валюту в обмінниках та банках

08:59 13.07.2026 Пн
3 хв
Чи змінилась вартість долара та євро за вихідні
aimg Ірина Гамерська
Курс долара на 13 липня: які актуальні цінники на валюту в обмінниках та банках Фото: обмінники та банки оновили курс валют (колаж РБК-Україна)
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Станом на ранок 13 липня ситуація на валютному ринку характеризується незначними коливаннями. Долар та євро в обмінниках додали в ціні, тоді як більшість комерційних банків утримують курси на стабільному рівні.

Скільки коштує валюта сьогодні в популярних танках та обмінниках - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Курс в обмінниках: Долар в середньому коштує 44,60 грн при покупці, а євро - 51,25 грн. Порівняно з п'ятницею, валюти продемонстрували незначне зростання на 1-3 копійки.
  • Банківський сектор: Середній курс долара в банках зафіксовано на рівні 44,75 грн, євро - 51,20 грн.
  • Ситуація у великих банках: ПриватБанк та ПУМБ утримують курси без змін, тоді як Ощадбанк знизив вартість долара та євро на 5 копійок у застосунку.
  • Курс Monobank: Банк продає долар по 44,69 грн, євро - по 51,20 грн, що на 1 копійку дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 13 липня портал Minfin наводить середній курс долара в обмінниках на рівні 44,60 гривень для покупки та 44,51 гривня - здача валюти. У порівнянні із ранком п'ятниці, 10 липня, валюта додала в ціні одну копійку на продажі.

Євро в обмінниках сьогодні можна купити за середнім курсом у 51,25 гривню, а здати - по 51,05 гривень. У порівнянні з п'ятницею валюта зросла в ціні на 3 копійки для покупки.

Курс долара на 13 липня: які актуальні цінники на валюту в обмінниках та банках

Фото: курс валют в обмінниках 13 липня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Середній курс долара в банках сьогодні тримається на рівні 44,75 гривень для покупки та 44,30 гривень - для здачі валюти.

Євро в банках в середньому сьогодні обійдеться у 51,20 гривню при покупці, а здати валюту можна по 50,65 гривень.

Курс долара на 13 липня: які актуальні цінники на валюту в обмінниках та банках

Фото: курс валют в банках 13 липня (інфографіка РБК-Україна)

ПриватБанк сьогодні продає долари в касах по 44,70 (без змін) гривні, а для карток курс - 44,84 (без змін) гривні. Євро у відділеннях банку можна купити по 51,25 (без змін) гривні, а карткою - 51,28 (без змін) гривні.

Ощадбанк у мобільному застосунку продає долари по 44,65 (-5 коп) гривні, а карткою - 44,80 (-5 коп) гривні. Євро в мобільному "Ощаді" сьогодні обійдеться в 51,20 (-5 коп) гривню, а карткою - 51,40 (-5 коп) гривень.

"ПУМБ" продає долари в касах по 44,90 (без змін) гривні, а карткою - 44,70 (без змін) гривень. Євро у відділеннях можна купити по 51,40 (без змін) гривні.

Monobank продає долари по 44,69 гривні, а євро - по 51,20 (-1 коп) гривні.

Де вигідніше купувати валюту?

На основі актуальних даних за 13 липня, порівняння курсів показує наступні варіанти для обміну:

Купівля долара:

  • Найдешевше: в обмінниках (середній курс 44,60 грн).
  • Найвищий курс: у касах банку ПУМБ (44,90 грн).

Купівля євро:

  • Найдешевше: Ощадбанк (в мобільному застосунку) - 51,20 грн та Monobank - 51,20 грн.
  • Найвищий курс: у касах банку ПУМБ (51,40 грн).
Читайте також: Ціни на АЗС після вихідних: скільки коштує бензин, дизель та газ 13 липня

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

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