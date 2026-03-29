Курорты и ветряки вместо первобытных лесов: как застройка Карпат уничтожает дома редких животных

Пока на линии фронта враг совершает экоцид, выжигая национальные парки, в тыловых Карпатах продолжается масштабная застройка. Пралеса, являющиеся домом для редких животных, оказались под угрозой из-за строительства курортов, ветровых электростанций и неконтролируемого джипинга.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал зоолог, участник антарктических экспедиций и менеджер проектов WWF-Украина Игорь Дикий.
Главное:
Планы по строительству ветровых электростанций (ВЭС) на высокогорье, в частности на полонине Руна и массиве Свидовец, вызывает острые дискуссии. По словам Дикого, несмотря на потребность в генерации, подход к установлению ветряков должен быть рациональным, а не эмоциональным.
"У нас под эгидой того, что нужны электростанции, продвигают строительство в массовых масштабах. Они дают не только энергию, но и заработок тем, кто их держит. В Польше в Карпатах нет ни одной ветровой станции - они установили их у моря. В Румынии только одна станция в горах. Мы не можем отказаться от ВЭС, но их надо строить на участках, где они не будут вредить животным", - отмечает Игорь Дикий.
Как объясняет эксперт, застройка хребтов инфраструктурой, дорогами и линиями электропередач разрезает леса на оторванные "островки", уничтожая миграционные пути животных. Это, в частности, вредит их репродуктивным процессам.
Планы по соединению Драгобрата с Буковелем и расширение лыжных спусков несут прямую угрозу экосистемам. Кроме вырубки лесов, критическим фактором является шум, который те создают.
"Подъемники создают шумовое загрязнение - там из громкоговорителей играет музыка, звучит реклама. Эхо идет далеко в горы, а где-то за пару километров может быть берлога с медведицей, где самка рожает. Мы делаем из Карпат антропогенную зону. Если участки заповедного фонда будут отрезаны друг от друга - они не будут сохранять природу", - объясняет зоолог.
Неконтролируемые поездки на джипах и квадроциклах разрушают почвенный покров и пугают животных в самые ответственные периоды их жизни.
Эксперт привел пример, как два квадроцикла сорвали рев оленей.
"Однажды вечером мы наткнулись на рыковище оленей - самцы устроили турнир. На следующий день мимо этой поляны проехали два квадроцикла - и все. Ни одно животное туда не вышло. Если это происходит систематически, это влияет на репродукцию: олени не будут спариваться, будет меньше потомства. Это прямое влияние на экосистему, о котором люди не задумываются", - рассказал Дикий.
На горе Петрос из-за регулярных заездов джипов уже образовались глубокие овраги, а талые воды смывают селевые потоки по заповедным склонам.
Из-за войны Украина вынуждена строить оборонительные и инженерные сооружения даже на границе с ЕС, что стало новым вызовом для дикой природы.
"Пограничные сооружения ограничивают передвижение животных вдоль хребтов. Используют проволоку-егозу с острыми лезвиями, из-за которых звери травмируются и даже погибают. Это влияет на размножение крупных хищников, в частности рыси, которые часто мигрируют между Украиной и Словакией", - отмечает менеджер WWF-Украина.
Эксперт призывает к рациональному использованию ресурсов: для ВЭС и спортивного джипинга (не туристического) можно выделять участки, которые уже изменены человеком и новая инфраструктура не навредит животным.
