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Курди заявили про ліквідацію головного "фінансиста" ІДІЛ в Іраку

НовиниНадзвичайні події    02.07.2018 - 12:16
Ілюстративне фото (wikimedia.org)
Ілюстративне фото (wikimedia.org)

Обейд був убитий під час спільного рейду з коаліцією США

Абу Обейда, який відповідав за фінансування і постачання бойовиків терористичної організації "Ісламська держава" (ІДІЛ), убитий 30 червня в Іраку. Про це повідомляє телеканал Rudaw.

Глава пешмерга (курдські збройні формування, - ред.) в місті Махмур Сірван Барзані повідомив, що Обейд був убитий під час спільного рейду з коаліцією США. Також, за його словами, 1 липня були вбиті ще два члена ІДІЛ. Операція в районі гори Карачог пройшла за підтримки військової авіації коаліції США.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді закликав до "негайної" страти всіх "терористів", які знаходяться в камері смертників.

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Теги публікації: ІДІЛ, Ірак  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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