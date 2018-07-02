Курди заявили про ліквідацію головного "фінансиста" ІДІЛ в Іраку

Обейд був убитий під час спільного рейду з коаліцією США

Абу Обейда, який відповідав за фінансування і постачання бойовиків терористичної організації "Ісламська держава" (ІДІЛ), убитий 30 червня в Іраку. Про це повідомляє телеканал Rudaw.

Глава пешмерга (курдські збройні формування, - ред.) в місті Махмур Сірван Барзані повідомив, що Обейд був убитий під час спільного рейду з коаліцією США. Також, за його словами, 1 липня були вбиті ще два члена ІДІЛ. Операція в районі гори Карачог пройшла за підтримки військової авіації коаліції США.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді закликав до "негайної" страти всіх "терористів", які знаходяться в камері смертників.