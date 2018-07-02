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Интервью

Курды заявили о ликвидации главного "финансиста" ИГИЛ в Ираке

НовостиПроисшествия    02.07.2018 - 12:16
Иллюстративное фото (wikimedia.org)
Иллюстративное фото (wikimedia.org)

Обейд был убит во время совместного рейда с коалицией США

Отвечавший за финансирование и снабжение боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ) Абу Обейда убит 30 июня в Ираке. Об этом сообщает телеканал Rudaw.

Глава пешмерга (курдские вооруженные формирования, - ред.) в городе Махмур Сирван Барзани сообщил, что Обейд был убит во время совместного рейда с коалицией США.​ Также, по его словам, 1 июля были убиты еще два члена ИГИЛ. Операция в районе горы Карачог прошла при поддержке военной авиации коалиции США.

Напомним, ранее премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади призвал к "немедленной" казни всех "террористов", которые находятся в камере смертников.

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Теги публикации: ИГИЛ, Ирак  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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