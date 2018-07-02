Курды заявили о ликвидации главного "финансиста" ИГИЛ в Ираке

Обейд был убит во время совместного рейда с коалицией США

Отвечавший за финансирование и снабжение боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ) Абу Обейда убит 30 июня в Ираке. Об этом сообщает телеканал Rudaw.

Глава пешмерга (курдские вооруженные формирования, - ред.) в городе Махмур Сирван Барзани сообщил, что Обейд был убит во время совместного рейда с коалицией США.​ Также, по его словам, 1 июля были убиты еще два члена ИГИЛ. Операция в районе горы Карачог прошла при поддержке военной авиации коалиции США.

Напомним, ранее премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади призвал к "немедленной" казни всех "террористов", которые находятся в камере смертников.