В Курчатове, где расположена Курская АЭС, прогремели взрывы

Так, в соцсети появились ролики с камер видеонаблюдений. На них, ориентировочно в 22:50, прозвучали звуки взрывов. Местные каналы предполагают, что, возможно, была атакована Курская атомная электростанция.

Позже и.о. губернатора Курской области Алексея Смирнов сообщил, что якобы силами российского ПВО были сбиты две ракеты.

В свою очередь мэр Курчатова Игорь Корпунков утверждает, Курская АЕС, которая находится в городе, работает якобы в штатном режиме.