У Курчатові, де розташована Курська АЕС, пролунали вибухи

Пізно увечері, 6 серпня, у Курчатові Курської області пролунали вибухи. Звук був чутний у районі, де розташована Курська АЕС.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські Telegram-канали.
Так, у соцмережі з'явилися ролики із камер відеоспостережень. На них орієнтовно о 22:50 пролунали звуки вибухів. Місцеві канали припускають, що можливо була атакована Курська атомна електростанція.
Пізніше в. губернатора Курської області Олексія Смирнов повідомив, що нібито силами російського ППО було збито дві ракети.
У свою чергу мер Курчатова Ігор Корпунков стверджує, що Курська АЕС, яка знаходиться в місті, працює нібито в штатному режимі.
Нагадаємо, що після масованого обстрілу міста Суджі в Курській області росіяни почали скаржитися на нібито спроби прориву ЗСУ вранці, 6 серпня. Ближче до вечора місцеві чиновники заявляли у коментарі росЗМІ, що із чотирьох населених пунктів у Суджанському районі виїхало близько 90% мешканців.
Також у цей день Росія вирішила перекинути резерви до прикордонної ділянки, де нібито "прорвалися українські військові".
Подробиці про "прорив" кордону в Курській області читайте у матеріалі РБК-Україна.
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