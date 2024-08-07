У Курчатові, де розташована Курська АЕС, пролунали вибухи

Так, у соцмережі з'явилися ролики із камер відеоспостережень. На них орієнтовно о 22:50 пролунали звуки вибухів. Місцеві канали припускають, що можливо була атакована Курська атомна електростанція.

Пізніше в. губернатора Курської області Олексія Смирнов повідомив, що нібито силами російського ППО було збито дві ракети.

У свою чергу мер Курчатова Ігор Корпунков стверджує, що Курська АЕС, яка знаходиться в місті, працює нібито в штатному режимі.