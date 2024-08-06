У РФ "не без потерь". Что известно о "прорыве" границы в Курской области на вечер

Россияне продолжают жаловаться на "бои" в Курской области, которые якобы начались сегодня, 6 августа утром. Появились слухи об уничтожении российской авиации и ликвидации личного состава.

Более детально с актуальной информацией о ситуации в Курской области можете ознакомиться в материале РБК-Украина ниже.

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Официальные заявления россиян

Первые официальные сообщения России о ситуации в Курской области появились от Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ). Там заверяли, что на границе в якобы была совершена "вооруженная провокация".

Также в ФСБ уточняли, что уже "приняли меры" для отражения "вооруженной агрессии". Более детальных подробностей там не раскрыли.

Спустя некоторое время новые подробности появились от Министерства обороны России. В ведомстве страны-агрессора рассказали, что 300 украинских военных вместе с 11 танками и более 20 боевыми бронированными машинами якобы начали атаку в районе населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня, которые находятся в Курской области.

Также, по информации Минобороны, в район боев направили резервы российской группировки войск на Курском направлении.

При этом россияне, как обычно, начали хвастаться большим количеством "уничтоженной" украинской техники, среди которой были шесть танков и боевые бронированные машины. Более того, оккупанты заверяют в "ударах" по украинским системам ПВО "Бук-М1" в Сумской области, которая граничит с Курской.

Согласно последним данным, которые обнародовал и.о. губернатора Курской области Алексей Смирнов, по состоянию на 19:00 бои якобы шли в Суджанском и Кореневском районах региона. Местные чиновники заявляли в комментарии росСМИ, что из четырех населенных пунктов в Суджанском районе выехало около 90% жителей.

При этом и.о. губернатора Смирнов жаловался, что "из-за атак украинских дронов" несколько жителей Курской области получили ранения.

В то же время Украина пока не комментирует происходящее в Курской области.

Возможные потери России

В сети уже появилась информация о первых потерях российских оккупантов во время "прорыва" границы в Курской области.

В частности, как пишут в пропагандистских Telegram-каналах, у России "не без потерь" в личном составе, технике и авиации. В сети распространяют фото сбитого вертолета Ка-52.

Фото: в сети пишут об уничтожении Ка-52 в Курской области (t.me/vchkogpu)

Также пропагандисты рассказывают об уничтожении российского вертолета Ми-8.

В то же время появилось видео, как не менее шести российских оккупантов, вероятно, сдаются в плен украинским воинам в Курской области. Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" писал, что бойцы ВСУ подошли к городу Суджа, который находится в 10 километрах от границы с Украиной.

По неподтвержденным данным, оккупанты из подразделения "Ахмат", которые должны были оборонять границу, отступили.

При этом Сумская областная военная администрация написала, что сегодня, 6 августа, вечером в небе над регионом была сбита одна вражеская баллистическая ракета, два беспилотника и один вертолет. Тип вертолета в ведомстве не уточнили.

Приказ для пропаганды

Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины Андрей Коваленко рассказал, что российским пропагандистам уже дали задание сместить фокус с происходящего "на Севере". Они должны выдумать фейки об успехах РФ в Донецкой и Луганской областях.

"Последовали новости о "триколорах на админзданиях" и больших победах именно сегодня. Традиционная информационная стратегия врага", - добавлял он.

В частности, пропагандист Владимир Соловьев уже выдумал "полное взятие" Нью-Йорка Донецкой области, поскольку там "подняли флаг РФ над зданием школы.

"Конечно же, Нью-Йорк россиянами по состоянию на данный момент не взят. Там продолжаются тяжелые бои", - отметил Коваленко.