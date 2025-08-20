Покупаете квартиру? Вот какие документы нужно проверить в первую очередь

Покупка жилья - один из самых ответственных шагов в жизни, ведь речь идет не только о больших средствах, но и о будущей безопасности владельца. Перед покупкой недвижимости на вторичном рынке нужно выполнить несколько обязательных шагов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции Украины.
Перед тем как подписать договор купли-продажи, нужно провести комплексную проверку юридической чистоты недвижимости. Это поможет избежать рисков с недействительными правами собственности, судебными спорами или арестом имущества.
Прежде всего необходимо убедиться, что продавец имеет законное право отчуждать жилье. Для этого проверяются документы, подтверждающие право собственности. Это может быть:
Следующий шаг - проверка информации в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Там содержатся сведения о праве собственности, зарегистрированных обременениях или арестах, а также история изменений.
Получить актуальные данные можно через нотариуса, ЦНАП или онлайн с помощью портала "Дія". В случае необходимости - доступна детализированная информация с хронологией всех регистрационных действий.
Министерство советует также обратить внимание на:
По данным Минюста, халатное отношение к проверке документов может обернуться потерей права собственности, многолетними судебными процессами или дополнительными затратами на узаконивание перепланировок и долгов.
Специалисты советуют: даже если сделку сопровождает нотариус, покупателю стоит самостоятельно проверить ключевую информацию, чтобы быть уверенным в безопасности сделки.
Ранее РБК-Украина писало, что рынок недвижимости Украины в 2025 году сохраняет стабильность - спрос на аренду очень высокий, а покупательская активность на вторичном рынке уже достигла 70-80% довоенного уровня. Ожидаемого падения цен на первичное жилье не произошло, а развитие ипотеки может еще больше подтолкнуть спрос. В то же время на рынок давят дефицит рабочей силы в строительстве, высокая стоимость логистики и общая экономическая ситуация.
Также мы рассказывали, что в первой половине 2025 года рынок недвижимости в Украине демонстрирует рост. Больше всего подорожали квартиры в Харькове, Киеве, Одессе и нескольких западных городах, тогда как в некоторых регионах цены скорректировались вниз. Активно растет спрос на частные дома и аренду, особенно на большие квартиры, где подорожание достигало 30-60%.