Купуєте квартиру? Ось які документи потрібно перевірити в першу чергу

Купівля житла - один із найвідповідальніших кроків у житті, адже мова йде не лише про великі кошти, а й про майбутню безпеку власника. Перед купівлею нерухомості на вторинному ринку потрібно виконати кілька обов’язкових кроків.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство юстиції України.
Перед тим як підписати договір купівлі-продажу, потрібно провести комплексну перевірку юридичної чистоти нерухомості. Це допоможе уникнути ризиків із недійсними правами власності, судовими спорами чи арештом майна.
Перш за все необхідно пересвідчитися, що продавець має законне право відчужувати житло. Для цього перевіряються документи, які підтверджують право власності. Це може бути:
Наступний крок - перевірка інформації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Там містяться відомості про право власності, зареєстровані обтяження чи арешти, а також історія змін.
Отримати актуальні дані можна через нотаріуса, ЦНАП або онлайн за допомогою порталу "Дія". У разі потреби - доступна деталізована інформація з хронологією усіх реєстраційних дій.
Міністерство радить також звернути увагу на:
За даними Мін’юсту, недбале ставлення до перевірки документів може обернутися втратою права власності, багаторічними судовими процесами або додатковими витратами на узаконення перепланувань і боргів.
Фахівці радять: навіть якщо угоду супроводжує нотаріус, покупцю варто самостійно перевірити ключову інформацію, аби бути впевненим у безпеці угоди.
