Купил секретные данные об украинском самолете: агент иностранной разведки получил срок

Иллюстративное фото: агент иностранной спецслужбы был приговорен к тюрьме (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине приговорили к тюрьме агента иностранной разведки, который купил и пытался передать своим "работодателям" секретную техническую документацию на украинский самолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Как выяснили правоохранители, иностранный гражданин въехал в Украину в 2022 году. Тут он находился как агент иностранной разведки. 

В 2024 году он наладил контакт с инженером одного из государственных предприятий и предложил ему 1 млн долларов за техническую документацию на один из отечественных самолетов. 

Инженер передал ему флешку с документами, помеченными грифом "Секретно". Они содержали информацию, представляющую государственную тайну.

Сразу после передачи флешки агента иностранной спецслужбы задержали. 

Суд признал его виновным в сборе с целью передачи представителям иностранной организации технической документации на украинский самолет. Правонарушитель получил шесть лет тюрьмы. 

Срок для российского агента

Напомним, недавно суд приговорил к 15 годам заключения с конфискацией имущества агента российской военной разведки, который корректировал удары по территории Киевской, Сумской и Винницкой областей.

Следствие установило, что основной задачей осужденного был сбор разведывательной информации о дислокации украинских военных объектов, численности личного состава Сил обороны и объектах энергетической инфраструктуры. Полученные данные он передавал российским военным для нанесения ударов по территории Украины.

Фигуранта задержали осенью 2024 года в Сумской области, куда он прибыл для наведения огня по позициям ВСУ. Им оказался 24-летний украинский военнослужащий, который самовольно оставил часть и был завербован ГРУ РФ.

