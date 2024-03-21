ua en ru
Чт, 21 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Купил квартиру в Киеве, авто и не только. Задержан экс-чиновник логистики и тыла ВСУ

Украина, Четверг 21 марта 2024 12:06
UA EN RU
Купил квартиру в Киеве, авто и не только. Задержан экс-чиновник логистики и тыла ВСУ Фото: задержан экс-чиновник логистики и тыла ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине задержан бывший чиновник одного из управлений продовольственного обеспечения Тыла Командование Сил логистики ВСУ. Его подозревают в незаконном обогащении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

"При процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора задержан бывший начальник Центрального управления продовольственного обеспечения Тыла Командование Сил логистики ВСУ в незаконном обогащении (ст. 368-5 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, уже освобожденный от должности экс-чиновник, являясь лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, приобрел активы на почти 58 млн грн.

"Речь идет об автомобиле Toyota, 2022 года, квартире в г. Киеве, областной базе специального медицинского назначения в Хмельницкой области общей площадью 2022 кв м, 55 земельных участков в разных регионах, а также единственном имущественном комплексе Хмельницкого государственного экспериментального протезно-ортопедического предприятия.

"Сумма незаконно приобретенных средств более чем на шесть тысяч пятьсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан превышает его законные доходы", - Офис генпрокурора.

В настоящее время производится обыск по месту жительства экс-чиновника. Также решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. На незаконно приобретенные активы судом наложен арест.

Не первый случай

Украинские правоохранители разоблачили в Киеве чиновника Министерства культуры и информполитики. Он обещал за "плату" помочь вывезти из страны антикварное оружие.

Кроме того, правоохранители задержали в Киеве экс-чиновника, который был агентом ФСБ. Он предлагал присоединить восточные регионы Украины в Ростовскую область РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Вооруженные силы Украины Задержание
NEWS
Появились фото и видео последствий ракетной атаки на Киев
Появились фото и видео последствий ракетной атаки на Киев
DAILY
"Все не может держаться на нас". Как 47-я бригада уничтожает россиян под Авдеевкой
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Все не может держаться на нас". Как 47-я бригада уничтожает россиян под Авдеевкой