Чиновника Минкульта поймали на взятке: обещал помочь вывезти антикварное оружие
Украинские правоохранители разоблачили в Киеве чиновника Министерства культуры и информполитики. Он обещал за "плату" помочь вывезти из страны антикварное оружие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
По информации правоохранителей, за обещание повлиять на третьих лиц для беспрепятственного вывоза антикварного холодного оружия за пределы Украины вне таможенного контроля, без разрешительных документов и осмотра чиновник МКИП требовал 3 300 долларов.
Фото: задержание чиновника Минкульта (gp.gov.ua)
Сотрудники правоохранительных органов задержали его во время получения второй части взятки.
По месту жительства фигуранта изъято 10 000 тысяч долларов США и 200 тысяч гривен. Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятые средства.
Также готовится подозрение для задержанного чиновника и решается вопрос насчет избрания ему меры пресечения.
Напомним, недавно правоохранители в Винницкой области задержали на взятке руководителя Тульчинской окружной прокуратуры.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.