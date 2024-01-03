Мечтал о присоединении к России: в Киеве задержали экс-чиновника, ставшего агентом ФСБ
Правоохранители задержали в Киеве экс-чиновника, который был агентом ФСБ. Он предлагал присоединить восточные регионы Украины в Ростовскую область РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Как отмечает ведомство, агент ФСБ проводил информационные диверсии против Украины.
Известно, что бывший украинский чиновник в предыдущие годы работал в Министерстве топлива и энергетики, Госкомрезерве и Министерстве угольной промышленности.
После увольнения с государственной службы в 2014 году он начал позиционировать себя как "политэксперт" и автор изданий, в которых восхвалял агрессивную политику Кремля в отношении Украины.
Агент ФСБ
"С этого времени злоумышленник находился на прямой связи с одним из руководителей 5-й службы ФСБ, который координировал его информационно-подрывную деятельность против Украины", - говорится в сообщении СБУ.
Кроме того, российский агент сотрудничал с главарем т.н. ЛНР Леонидом Пасечником, которому предоставлял "экспертные" рекомендации по усилению репрессий против украинских патриотов во временно оккупированном Луганске.
Также мужчина публиковал в соцсетях сообщения, в которых предлагал "присоединить" восточные регионы Украины к составу Ростовской области.
Изъяли доказательства лояльности к РФ
Контрразведчики СБУ задокументировали факты преступной деятельности российского агента и задержали его в собственном доме.
"Комплексная судебная психолого-лингвистическая экспертиза подтвердила, что документальные материалы, подготовленные фигурантом по заказу ФСБ, направлены против государственной безопасности Украины", – пояснили в Службе безопасности.
Во время обысков в квартире и автомобиле предателя правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и документы. Они подтвердили преступные действия предателя в пользу РФ.
Кроме того, у фигуранта обнаружена "награда за взаимодействие" от представителей государства-агрессора, а также запрещенная коммунистическая и прокремлевская символика.
Угроза реального срока
На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении за измену и разжигание межрегиональной вражды и ненависти.
Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.
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