Купив квартиру у Києві, авто і не тільки. Затримано екс-чиновника логістики та тилу ЗСУ

В Україні затримали колишнього посадовця одного з управлінь продовольчого забезпечення Тилу Командування Сил логістики ЗСУ. Його підозрюють у незаконному збагаченні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .

"За процесуального керівництва Офісу Генпрокурора затримано колишнього начальника Центрального управління продовольчого забезпечення Тилу Командування Сил логістики ЗСУ у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, вже звільнений з посади екс-посадовець, будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави, набув активів на майже 58 млн грн.

"Мова йде про автомобіль Toyota, 2022 року, квартиру в м. Київ, обласну базу спеціального медичного призначення на Хмельниччині загальною площею 2022 кв м, 55 земельних ділянок у різних регіонах, а також єдиний майновий комплекс Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства.

"Сума незаконно набутих коштів більш ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи", - Офіс генпрокурора.

На даний час проводиться обшук за місцем проживання експосадовця. Також вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. На незаконно набуті активи судом накладено арешт.