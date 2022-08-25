У Вінницькій області чоловік намагався втекти за кордон у товарному поїзді

У Вінницькій області затримали чоловіка, який хотів виїхати за кордон у вагоні товарного потягу. При ньому була повістка до військкомату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Могилів-Подільський прикордонний загін у Facebook .

Прикордонний наряд під час перевірки вантажного потяга, що прямував у Молдову, виявив у пустому вагоні 36-річного чоловіка. Українець зізнався, що намагався уникнути мобілізації та незаконно виїхати за кордон.

З собою втікач взяв повістку. У документі йшлося, що чоловік мав прибути до військкомату 28 серпня.

"Наразі, за спробу незаконного перетину державного кордону та ухилення від призову до мобілізації йому доведеться відповідати у суді", - йдеться у повідомленні.