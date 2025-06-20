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Особое солнцестояние: астролог четко ответила, что делать 21 июня, чтобы изменить жизнь к лучшему

Пятница 20 июня 2025 10:16
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Особое солнцестояние: астролог четко ответила, что делать 21 июня, чтобы изменить жизнь к лучшему Летнее солнцестояние - точное время (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Полина Иваненко
Эксперт: Лия Лагуз

Уже скоро наступает особое событие - летнее солнцестояние. И не все знают, что нужно делать в этот день, как привлечь счастье и что поможет призвать любовь.

Эксклюзивно для РБК-Украина астролог Лия Лагуз четко объяснила, чем особенное это солнцестояние, и как надо провести 21 июня, чтобы жизнь стала радостной.

Что нужно знать о дне солнцестояния

"21 июня в 5:43 по киевскому времени Солнце входит в знак Рака - и мы переходим в новое время года. В этот день наступает летнее солнцестояние - самый длинный день и самая короткая ночь года. Именно в этот момент Солнце занимает самую высокую позицию на небе, наполняя пространство мощным светом и давая толчок к внутренним изменениям", - рассказала астролог.

"Это один из праздников Колеса Года - Лита, который пришел к нам из кельтской традиции. В древности в этот день люди водили хороводы, зажигали огонь, просили у Солнца урожай и достаток, загадывали желания о любви и счастье. Все, что делается в этот день, должно быть осознанным - ведь энергии действуют глубоко и надолго", - добавила она.

Солнце в Раке, отметила Лагуз, открывает сезон глубины, семьи, эмоций, заботы о себе и близких. Время укоренения и возвращения к тому, что действительно важно.

А еще это 25-й лунный день, убывающая Луна в Тельце. Чрезвычайно чувственный, интуитивный и тонкий период. Идеален для самоуглубления, тишины, восстановления тела, связи с природой.

"Первый аспект Солнца - квадрат с Сатурном и Нептуном в Овне - реальность стирает иллюзии, требует честности, ясности, зрелости. Это не мягкое начало сезона, это четкий акцент: "Будьте собой. Перестаньте избегать реальности. Посмотрите правде в глаза", - пояснила астролог.

Этот день не о быстрых действиях. Это период тишины, намерений, внутреннего поворота. Это, отметила Лагуз, день, когда мы останавливаемся, чтобы вспомнить, куда идем.

Как провести день Литы

Для финансовой гармонии:

  • Дарите подарки
  • Донатьте на ВСУ
  • Будьте щедрыми - на действия, слова, тепло
  • Благодарите за все, что имеете.

Для любви:

  • Дарите ее миру: людям, животным, природе
  • Делайте искренние комплименты
  • Улыбайтесь, обнимайте, заботьтесь

Ведь следует помнить, заметила астролог: что отдаем - то и получим. Это естественный цикл, особенно сильный в дни силы.

"Каждый год в этот день Солнце в 1 градусе Рака создает гармоничный аспект к Солнцу Украины в 1 градусе Девы. Это как подарок с небес: подпитка нашей нации силой, верой, светом. Именно поэтому этот день может стать точкой концентрации энергии - для движения вперед, к нашей Победе", - резюмировала Лагуз.

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