В Купянске закрыли единственную больницу из-за постоянных обстрелов РФ

В Купянске Харьковской области из-за постоянных российских ударов по городу пришлось закрыть единственную больницу. Только за предыдущие сутки по громаде было выпущено 18 КАБов.

Как сообщает РБК-Украина , об этом рассказал начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в эфире телемарафона.

"К сожалению, не прекращаются обстрелы, гибнет гражданское население. 18 управляемых авиационных бомб враг сбросил на территорию громады вчера, из них одна - полуторатонная. Большое количество разрушений: более 60 частных домов уничтожено или повреждено, многоквартирные дома, объекты критической инфраструктуры", - рассказал Беседин.

По его словам, с начала мая войска РФ нанесли 1900 ударов с применением различных видов вооружения - КАБы, FPV-дроны, артиллерия, РСЗО. В частности, было сброшено три авиабомбы весом 1500 кг. В течение двух недель трое жителей Купянска погибли, 16 - получили ранения различной степени тяжести.

Глава МВА добавил, что в громаде остаются 2700 жителей, из них непосредственно в городе - 1750.

"К сожалению, люди отказываются от эвакуации, хотя весь алгоритм отработан. Ситуация становится все тяжелее. К сожалению, те услуги, которые мы могли предоставлять еще неделю назад - это и терцентр обслуживания, который поддерживал именно маломобильных граждан, медицинское учреждение - недоступны, временно прекращает работать в связи с угрозой авиационных ударов именно по этим объектам", - рассказал Беседин.

По словам начальника Купянской районной военной администрации Андрея Канашевича, врачи прекратили принимать пациентов в Купянске 15 мая из-за ухудшения ситуации с безопасностью.

Больницу начали обстреливать еще в 2022 году. Тогда на нее сбросили С-300. Последний раз здание больницы повредили 19 марта, когда враг нанес 19 авиаударов по Купянску.

"Врачам очень сложно добраться на работу. Они давно не работали в основном корпусе, потому что больница разбита. Сейчас бывает, что дроны день-два не висят над городом, а бывает, как вчера-позавчера, гудят десятками. В больнице еще работал рентген, принимали некоторые врачи, выдавали лекарства, выписывали рецепты. Теперь людям станет сложнее. Возможно, кто-то задумается об эвакуации, но я не думаю, что масштабно начнут выезжать из-за этого", - рассказал Канашевич KHARKIV Today.