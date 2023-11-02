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В Харьковской области проведут принудительную эвакуацию около 300 детей

Харьковская область, Четверг 02 ноября 2023 12:54
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В Харьковской области проведут принудительную эвакуацию около 300 детей Фото: в Харьковской области проведут принудительную эвакуацию почти 300 детей (Getty Images)
Автор: Ярослава Борзова

В пяти общинах Купянского района Харьковской области ввели принудительную эвакуацию детей. Из-за опасных условий в более надежные места планируют доставить 275 детей и их семьи из 66 населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.

Так, решение Харьковской ОВА единогласно поддержали члены Коордштаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения.

Согласно решению, в течение 45 суток планируется провести бесплатную эвакуацию 275 детей и их семей из Кондрашевской, Купянской, Куриловской, Петропавловской, Дворичанской и Ольховатской территориальных общин Купянского района.

Власти называют такой шаг необходимым из-за сложной обстановки безопасности в условиях военного положения.

Желающих эвакуироваться призывают обращаться на "горячие" линии Минреинтеграции и Харьковской ОВА:

  • Горячая линия Харьковской ОВА (круглосуточно) - 0 800 339 291;
  • Горячая линия Минреинтеграции: 15-48, WhatsApp/Telegram/Viber - (096) 078-84-33.

Напомним, что 26 октября, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявлял о готовящейся к принудительной эвакуации из 10 населенных пунктов Купянского района.

Он объяснил это тем, что из-за постоянного российского террора погибают и получают ранения мирные жители, в том числе дети.

Вскоре Совет обороны Харьковской области решил масштабировать эвакуационные мероприятия и вывезти семьи с детьми из трех общин Купянского района.

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