На Купянском направлении ВСУ уничтожили вражеский десант вместе с техникой

Российские войска пытались штурмовать украинские позиции на Купянском направлении. Россияне применили багги и мотоциклы для доставки десанта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Хортица".
По данным военных, за прошедшие сутки на Купянском направлении противник проводил штурмовые действия неподалеку:
В районе Петропавловки для доставки своих штурмовых групп враг применил багги и мотоциклы. Украинские военные накрыли артиллерией десант противника.
Сейчас продолжаются мероприятия по уничтожению остатков десанта.
Ранее мы писали о том, что в сети появилась информация о том, что группа российских оккупантов, вероятно, прорвалась в Купянск. Однако украинские защитники смогли отбить атаку.
Впоследствии начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич уточнил, что сейчас угрозы Купянску нет.
На днях российские войска пытались переправиться через реку Оскол в Харьковской области. Силы обороны сообщили, что нанесли огневое поражение по противнику, оккупанты были уничтожены.
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