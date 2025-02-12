RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны

На Купянском направлении ВСУ уничтожили вражеский десант вместе с техникой

Иллюстративное фото: на Купянском направлении ВСУ уничтожили вражеский десант вместе с техникой (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российские войска пытались штурмовать украинские позиции на Купянском направлении. Россияне применили багги и мотоциклы для доставки десанта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Хортица".

По данным военных, за прошедшие сутки на Купянском направлении противник проводил штурмовые действия неподалеку:

  • Новой Кругляковки;
  • Кондрашовки;
  • Загрызово.

В районе Петропавловки для доставки своих штурмовых групп враг применил багги и мотоциклы. Украинские военные накрыли артиллерией десант противника.

Сейчас продолжаются мероприятия по уничтожению остатков десанта.

Бои за Купянск

Ранее мы писали о том, что в сети появилась информация о том, что группа российских оккупантов, вероятно, прорвалась в Купянск. Однако украинские защитники смогли отбить атаку.

Впоследствии начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич уточнил, что сейчас угрозы Купянску нет.

На днях российские войска пытались переправиться через реку Оскол в Харьковской области. Силы обороны сообщили, что нанесли огневое поражение по противнику, оккупанты были уничтожены.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине