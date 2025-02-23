Украинские бойцы уничтожили четыре танка и БМП оккупантов на Харьковском направлении

Фото: На Харьковщине уничтожено четыре танка и БМП оккупантов (t.me_landforcesofukraine)

Украинские бойцы нанесли точный удар по вражеской технике на Харьковщине. В результате уничтожено четыре танка и БМП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

На восточном направлении бойцы подразделения "FATUM" противотанкового батальона успешно уничтожили российскую военную технику с помощью FPV-дронов. Несмотря на использование противником антидронових средств, украинским операторам удалось нанести точные удары по бронетехнике оккупантов. В результате ударов были уничтожены четыре боевые машины пехоты (БМП), четыре танка и один грузовик. Украинские защитники продолжают эффективно уничтожать вражеские силы, ослабляя их боеспособность на фронте.