Украинские бойцы уничтожили четыре танка и БМП оккупантов на Харьковском направлении
Украинские бойцы нанесли точный удар по вражеской технике на Харьковщине. В результате уничтожено четыре танка и БМП.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".
На восточном направлении бойцы подразделения "FATUM" противотанкового батальона успешно уничтожили российскую военную технику с помощью FPV-дронов.
Несмотря на использование противником антидронових средств, украинским операторам удалось нанести точные удары по бронетехнике оккупантов.
В результате ударов были уничтожены четыре боевые машины пехоты (БМП), четыре танка и один грузовик.
Украинские защитники продолжают эффективно уничтожать вражеские силы, ослабляя их боеспособность на фронте.
Ситуация на фронте
На Харьковском направлении зафиксировано пять атак в районах Волчанска, Фиголевки, Двуречной и Западного. На Купянском направлении продолжается активное противостояние, за сутки произошло три атаки у Загрызово.