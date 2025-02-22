ВСУ ликвидировали склад ГСМ и блиндажи россиян возле Волчанска
ВСУ нанесли удары по вражеским позициям в Харьковской области. Возле Волчанска ликвидирован склад ГСМ и блиндажи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица".
В северной части Харьковской области, вблизи Волчанска, бойцы Государственной пограничной службы в составе Сил обороны Украины продолжают выполнять задачи по уничтожению вражеских позиций.
Военнослужащие активно противодействуют российским оккупационным войскам, нанося значительные потери их личному составу и технике.
В рамках операций подразделение РУБпАК "Фурия" бригады "Гарт" осуществляет регулярные боевые вылеты на территории Волчанска, во время которых успешно уничтожаются как стационарные, так и подвижные цели.
Благодаря высокой точности, сбросы поразили личный состав врага и транспортные средства, поставляющие материалы на вражеские позиции.
В частности, во время очередных вылетов были уничтожены наблюдательный пункт, огневая позиция, точка взлета беспилотного летательного аппарата, склад горюче-смазочных материалов, а также несколько блиндажей и окопных линий. Кроме того, в результате успешной операции уничтожено 7 оккупантов и транспортное средство противника.
Эти действия являются частью общих усилий украинских военных по нейтрализации вражеских сил на северо-востоке Харьковщины.
Бои возле Волчанска
Напомним, что Силы обороны Украины осуществили продвижение на юго-восток от Суджи в Курской области и в районе Волчанска Харьковской области. Одновременно, зафиксированы наступательные действия российских войск вблизи Торецка, Покровска и Великой Новоселки.
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