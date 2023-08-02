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На Купянском направлении пограничники уничтожили вражескую боевую машину

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины уничтожили вражескую боевую машину на Купянском направлении фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Стальной кордон" накрыл минометным огнем позиции оккупантов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Купянском направлении пограничники-аэроразведчики обнаружили замаскированные позиции и технику противника.

"Далее по ним отработал миномет. Как результат - враг недосчитается как минимум одной боевой машины!", - добавили в ГПСУ.

Боевые действия на Купянском направлении

Ранее сообщалось, что россияне сосредоточили на Лимано-Купянском направлении более 100 тысяч человек. Приблизительно такая же группировка участвовала в войне в Афганистане.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии РБК-Украина заявил, что на Лимано-Купянском направлении у оккупантов иногда получается добиться тактических успехов, но украинские войска постоянно отражают территории.

До этого командующий Сухопутными войсками Александр Сырский говорил, что на Купянском и Лиманском направлениях противник постоянно атакует, применяя свои самые профессиональные подразделения.

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