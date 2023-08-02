На Купянском направлении пограничники уничтожили вражескую боевую машину

Силы обороны Украины уничтожили вражескую боевую машину на Купянском направлении фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
"Стальной кордон" накрыл минометным огнем позиции оккупантов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на Купянском направлении пограничники-аэроразведчики обнаружили замаскированные позиции и технику противника.
"Далее по ним отработал миномет. Как результат - враг недосчитается как минимум одной боевой машины!", - добавили в ГПСУ.
Ранее сообщалось, что россияне сосредоточили на Лимано-Купянском направлении более 100 тысяч человек. Приблизительно такая же группировка участвовала в войне в Афганистане.
Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии РБК-Украина заявил, что на Лимано-Купянском направлении у оккупантов иногда получается добиться тактических успехов, но украинские войска постоянно отражают территории.
До этого командующий Сухопутными войсками Александр Сырский говорил, что на Купянском и Лиманском направлениях противник постоянно атакует, применяя свои самые профессиональные подразделения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.