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На Куп'янському напрямку прикордонники знищили ворожу бойову машину

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України знищили ворожу бойову машину на Куп'янському напрямку фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Сталевий кордон" накрив мінометним вогнем позиції окупантів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на Куп’янському напрямку прикордонники-аеророзвідники виявили замасковані позиції та техніку противника.

"Далі по ним відпрацював міномет. Як результат - ворог недорахується щонайменше однієї бойової машини!", - додали у ДПСУ.

Бойові дії на Куп'янському напрямку

Раніше повідомлялось, що росіяни зосередили на Лимано-Куп'янському напрямку понад 100 тисяч вояків. Приблизно таке ж угруповання брало участь у війні в Афганістані.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко у коментарі РБК-Україна заявив, що на Лимано-Куп'янському напрямку у окупантів іноді виходить досягти тактичних успіхів, але українські війська постійно відбивають території.

До цього командувач Сухопутних військ Олександр Сирський говорив, що на Куп‘янському та Лиманському напрямках противник постійно атакує, застосовуючи свої найпрофесійніші підрозділи.

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