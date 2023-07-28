Сырский рассказал о ситуации на фронте, назвав два самых "горячих" направления

На Бахмутском направлении ситуация на данный момент напряженная, а на Купянско-Лиманском направлении оккупанты постоянно атакуют, при этом ни одной позиции ВСУ не потеряли.

Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Military Media Center .

Бахмутское направление

"На Бахмутском направлении ситуация очень напряженная, но мы постепенно продвигаемся вперед и освобождаем наши земли. Враг яростно цепляется за каждый сантиметр, ведет интенсивный артиллерийский и минометный огонь", - рассказал он.

По словам генерала, в этих условиях на первый план в действиях украинских сил "сейчас вышла контрбатарейная борьба".

Действия врага

Для поддержки своих войск в районе Клещиевки, Курдюмовки, Андреевки враг сосредоточил значительное количество артиллерии.

"Уничтожение ее является одной из главных задач наших войск", - добавил военный.

Лимано-Купянское направление

На Купянском и Лиманском направлениях противник постоянно атакует, применяя свои профессиональные подразделения.

"Ежедневно мы отбиваем на этих направлениях многочисленные штурмы. Ни одна наша позиция не потеряна", - констатировал Сырский.

Ситуация в районе Бахмута, Лимана и Купянска

В комментарии РБК-Украина военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что сейчас Бахмут не находится в полуокружении украинских сил, но, несмотря на недостаток артиллерии и, на первый взгляд, скромные территориальные успехи, продвижение украинских сил в районе Бахмута очевидно. ВСУ делают все, чтобы взять город в окружение.

Недавняя активизация российских войск на Лимано-Купянском направлении, где враг накопил около 100 тысяч войск, преследует две цели - полностью выйти на Лимано-Купянскую ось, или хотя бы отвлечь внимание ВСУ от Запорожской и Донецкой областей и заставить перебросить на этот направление дополнительных сил.